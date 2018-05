Neuried, Ichenheim – ´Abschlussfahrt´

Neuried (ots) – Die vermeintliche Ehrenrunde eines jungen Mannes mit seinem abgemeldeten BMW hat am späten Donnerstagabend an einem Baum ihr Ende gefunden. Der Mittzwanziger machte sich kurz vor 23 Uhr zusammen mit einem gleichaltrigen Bekannten sowohl zur gewollten auch als auch zur ungewollten letzten Nachtrundfahrt auf den Weg. Auf einem Feldweg zwischen der K 5332 und „Im Langenrot“ nahm das Malheur dann seinen Lauf. Der Nachtschwärmer verlor auf dem mit Schotter belegten Untergrund die Kontrolle über den einen Tag zuvor abgemeldeten Wagen und prallte mit der Fahrzeugfront gegen einen Baum abseits des Weges. Im Gegensatz zu den zurückgebliebenen Dellen im Auto kamen Fahrer und Mitfahrer ohne Beulen davon. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im Bereich von etwa 2.000 Euro bewegen. Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz in Verbindung mit einem Verkehrsunfall wurden eingeleitet.

