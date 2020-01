Neuried-Ichenheim – Aggressiv unter Alkoholeinwirkung

Anzeige

Neuried (ots) – Zu körperlichen Angriffen auf Mitbewohner und Beschäftigte einer Betreuungseinrichtung kam es am frühen Dienstagmorgen gegen 00:20 Uhr. Ein 16-Jähriger hatte zuvor wohl dem Alkohol zugesprochen und danach in der Einrichtung randaliert. Auch soll er dabei auf Mitbewohner losgegangen sein. Da er von den Betreuern nicht beruhigt werden konnte, wurden die Beamten des Polizeirevier Offenburg zu Hilfe gerufen. Der Jugendliche wurde vorläufig festgenommen und anschließend ärztlich untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Ursache seines Verhaltens wohl in der erheblichen Alkoholisierung gelegen haben dürfte. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

