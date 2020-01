Neuried, Ichenheim – Bargeld aus Auto entwendet

Anzeige

Neuried (ots) – Die Abwesenheit einer Autofahrerin nutzte ein Unbekannter am Mittwochabend in der Schopfheimer Straße, als er das nur wenige Stunden geparkte Auto aufbrach und aus dem Inneren eine Geldbörse entwendete. Die junge Frau hatte kurz zuvor einen größeren, dreistelligen Bargeldbetrag abgehoben und stellte gegen 18 Uhr ihr Auto für einen Besuch ab. Nachdem sie gegen 20:30 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die Beifahrertüre aufgebrochen wurde. Geldbörse samt Bargeld und Bankkarte waren nun verschwunden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, keine Wertgegenstände in Fahrzeugen zurückzulassen. Auch ein verschlossenes Auto bietet keinen ausreichenden Schutz vor Langfingern.

