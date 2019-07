Neuried, Ichenheim – Frontalzusammenstoß

Anzeige

Neuried, Ichenheim (ots) – Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Radfahrer am Mittwochnachmittag in der Hauptstraße wurden beide Velo-Lenker verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 40 Jahre alter Mann gegen 16.30 Uhr parallel zur Hauptstraße in Richtung Dundenheim unterwegs, als eine 39-Jährige in einem schlecht einsehbaren Bereich um eine Kurve angefahren kam und mit dem Mann kollidierte. Schwerere Blessuren blieben glücklicherweise aus.

