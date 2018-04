Neuried, Ichenheim – In Wohnhaus eingedrungen

Neuried, Ichenheim (ots) – Ein älteres Wohnanwesen in der Steinstraße ist am Mittwoch zwischen 7 Uhr und 17.10 Uhr von einem Unbekannten aufgesucht worden. Der Fremde ist auf noch ungeklärte Art und Weise in das Gebäude eingedrungen und hat Schubladen in der Küche und im Schlafzimmer durchstöbert. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand polizeiliche Ermittlungen. Ein Sachschaden ist bislang nicht erkennbar. Die Beamten des Polizeipostens Neuried haben die Ermittlungen aufgenommen.

