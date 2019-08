Neuried, Ichenheim, L 75 – Hinweise nach Unfallflucht erbeten

Anzeige

Neuried, Ichenheim (ots) – Die Beamten des Polizeipostens Neuried haben nach einer Unfallflucht am Donnerstagmittag auf der L 75 die Ermittlungen aufgenommen und hoffen in diesem Zusammenhang auf Hinweise aus der Bevölkerung. Eine bislang unbekannte Autofahrerin ist hierbei in einer Rechtskurve, kurz nach der Einmündung zur Rheinstraße, auf eine in der Fahrbahnmitte befindliche Verkehrsinsel geraten und gegen 11:50 Uhr mit einem dort aufgestellten Verkehrszeichen kollidiert. Ohne ihren Verpflichtungen als Unfallverursacherin nachzukommen, entfernte sich die Frau vom Ort des Geschehens. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei der Fahrerin um eine etwa 80 Jahre Frau mit grauen, leicht gewellten Haaren und gepflegter Erscheinung gehandelt haben. Sie soll mit einem silbernen Toyota des Typs ‚Prius‘ unterwegs gewesen sein. Hinweise zum gesuchten Wagen und/oder zur mutmaßlichen Unfallverursacherin werden unter der Telefonnummer: 07807 95799-0 erbeten.

