Neuried, Ichenheim- Schuttcontainer in Brand

Neuried, Ichenheim (ots) – Noch unklar ist die Ursache eines Brandes am Dienstagabend in der Otto-Hahn-Straße. Gegen 18 Uhr wurde den Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei mitgeteilt, dass bei der dortigen Kindergarten-Baustelle ein Schuttcontainer in Brand stehen würde. Die Feuerwehr Ichenheim, die mit zwei Fahrzeugen und 10 Wehrleuten im Einsatz war, konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bekommen. An dem Neubau entstand offenbar kein Schaden. Wie hoch der Brandschaden ist, bedarf momentan noch der weiteren Abklärung.

