Neuried, Ichenheim – Unfall fordert Verletzte

Neuried, Ichenheim (ots) – Zu einem Unfall mit zwei Verletzten kam es am Dienstagmorgen auf der Rheinstraße. Gegen 8:15 Uhr kam der 19 Jahre alte Fahrer eines Mercedes Citan im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve aus noch unklarer Ursache nach auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte dort mit einem in Richtung Ortsmitte fahrenden Peugeot. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls mit dem Heck gegen eine Grundstücksmauer gedrückt. Die 82 Jahre alte Peugeot-Lenkerin, wie auch der 19 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacher mussten durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in das Lahrer Klinikum gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

/rs

