Neuried, Ichenheim – Vandalen auf der Baustelle

Neuried, Ichenheim (ots) – Nachdem Unbekannte zwischen Montag und Dienstag in einen Bauwagen auf einer Baustelle in der Otto-Hahn-Straße eingestiegen waren, hinterließen sie Beschädigungen und Farbschmierereien im Umfeld der Baustelle. Wie am Dienstag der Polizei bekannt wurde, waren die ungebetenen Besucher in einen Bauwagen eingedrungen, haben dort Farbdosen entwendet und den Wagen besprüht. Nachdem eine mobile Baustellentoilette umgeworfen wurde, hebelten die Vandalen einen weiteren Bauwagen auf und entwendeten daraus eine Kaffeemaschine. Ein ihnen in die Hände gefallener Baustellenschlüssel für den dortigen Kindergarten nutzten sie weiter, in dem sie im Gebäude eine Wand und einen Wasserkocher besprühten. Im Anschluss suchten sie das Weite und hinterließen einen Schaden von rund 2.000 Euro. Die Beamten des Polizeipostens Neuried haben nach ihrer Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

