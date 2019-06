Neuried – Illegale Abfallentsorgung

Anzeige

Neuried (ots) – Ein Zeuge hat am frühen Donnerstagabend auf einem Autobahnparkplatz bei Neuried einen VW-Fahrer beobachtet, der sich an einem dort abgestellten Container verbotener Weise seines Bauschutts entledigte. Der noch Unbekannte entsorgte nicht nur mehrere Säcke unmittelbar in dem Container, er stellte auch allerlei Bauschutt neben dem Behältnis ab, bevor er dann das Weite suchte. Zeugenhinweise hierzu nehmen die Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 entgegen. Sollte der Mann ermittelt werden, muss er mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4302873