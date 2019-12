Neuried – Zigarettenstangen bei Einbruch gestohlen

Anzeige

Neuried (ots) – Bislang unbekannte Einbrecher sind in der Nacht auf Montag durch ein eingeschlagenes Fenster in ein Gebäude „Am Altenheimer Yachthafen“ eingestiegen. Nach einer Alarmauslösung kurz vor 3 Uhr machten sich mehrere Streifenbesatzungen des Polizeireviers Offenburg sowie umliegender Polizeireviere und der Bundespolizei beschleunigt auf den Weg in Richtung Rhein. Die Diebe konnten trotz starker Einsatzkräfte bislang nicht gestellt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden aus einem im Gebäude untergebrachten Tabakshop etliche Stangen Zigaretten gestohlen. Die Verantwortlichen müssen sich erst noch einen Überblick über das genaue Diebesgut verschaffen. Durch die Spurensicherung hinzugezogener Kriminaltechniker versuchen die Ermittler des Polizeipostens Neuried den Einbrechern auf die Schliche zu kommen.

/wo

