Neuried – Zwei Leichtverletzte

Neuried (ots) – Zwei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro waren nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Dundenheimer Straße zu beklagen. Nach derzeitigem Sachstand wollte eine 83 Jahre alte Fiat-Fahrerin gegen 17 Uhr in die „Große Gasse“ einbiegen und kollidierte hierbei mit dem Opel einer ordnungsgemäß an der Einmündung wartenden 36-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten begaben sich nach der Unfallaufnahme durch die Beamten des Polizeipostens Neuried selbstständig in ärztliche Behandlung.

/ya

