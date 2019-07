Neuweiler: Pkw überschlägt sich – zwei Tote

Anzeige

Am Sonntagabend ist es in Neuweiler auf der B 294 zwischen Agenbach und Rehmühler zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 30-Jährige und ein 31-Jähriger starben.

Wie die Polizei mitteilt, verstarben die 30-jährige Fahrzeugführerin und ihr 31-jähriger Beifahrer noch an der Unfallstelle. Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei, fuhr die 30-Jährige auf der B294 von Calmbach in Richtung Rehmühle, als sie in einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Aufgrund der stark abschüssigen Böschung überschlug sich der Pkw und rutschte anschließend mit dem Dach über einen Baumstumpf. Dadurch wurde das Dach des Autos in Richtung des Innenraums eingedellt. Beide Fahrzeuginsassen waren angeschnallt, meldet die Polizei weiter.

Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf 20.000 Euro und schließt ein Fremdverschulden aus.

Neben vier Fahrzeugen der Polizei zur Unfallaufnahme und Sperrung, befanden sich von der Feuerwehr Neuweiler / Bad Wildbad sechs Fahrzeuge und vom Rettungsdienst ein Rettungswagen und zwei Notarztfahrzeuge im Einsatz.

(ots/BNN)