Neuweiler- Tresor aus Vereinsheim entwendet

Anzeige

Neuweiler (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in das Vereinsheim des SV Oberkollwangen eingebrochen. Da die Einbrecher einen mehrere Hundert Kilo schweren Tresor aus dem Gebäude schleppten, ist anzunehmen, dass es sich um mindestens drei Täter handelte, die auch mit einem Fahrzeug vorgefahren waren. Im Tresor befand sich Bargeld und ein Beamer. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Neuweiler, Telefon 07055 7377 oder an das Polizeirevier Calw, Telefon 07051 1610, erbeten.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4257580