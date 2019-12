Anzeige

In Heidenheim an der Brenz hat ein beherzter Zeuge einen sturzbetrunkenen Autofahrer gestoppt. Dem Mann sei in der Nacht zum Samstag ein Auto aufgefallen, das im Schritttempo vor ihm herfuhr, teilte die Polizei mit.

Er habe daraufhin kurzerhand seinen eigenen Wagen abgestellt, das andere Auto zu Fuß überholt und den Zündschlüssel abgezogen. Bis zum Eintreffen der Polizei gönnte sich der Betrunkene ein Nickerchen auf dem Fahrersitz. Seinen Führerschein ist der 32-Jährige nun los.

dpa/lsw