Niederschopfheim – Gestürzt

Niederschopfheim (ots) – Ein 22 Jahre alter Rennradfahrer war am frühen Sonntagabend parallel zur B3 von Niederschopfheim kommend in Richtung Oberschopfheim unterwegs. Kurz vor 20 Uhr kam vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers vom Radweg ab und stürzte auf einen angrenzenden Grünstreifen. Er musste durch alarmierte Helfer des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg kümmerten sich um die Unfallaufnahme. /ya

