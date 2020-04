Niefern – Gestürzter Pedelec-Fahrer verweigert Behandlung

Anzeige

Niefern-Öschelbronn (ots) – Ein 16-jähriger Pedelec-Fahrer war am Samstagabend offensichtlich alkoholbedingt gestürzt und verweigerte die Behandlung seiner Verletzungen.

Gegen 20.00 Uhr wurde der Polizei über Anwohner ein in der Öschelbronner Hauptstraße gestürzter Pedelec-Fahrer gemeldet. Der stark alkoholisierte Radfahrer befuhr den parallel zur Hauptstraße verlaufenden Radweg von Pinache kommend in Fahrtichtung Ortsmitte Öschelbronn. Im Verlauf einer leichten Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Als eine Streife des Polizeireviers Mühlacker eintraf, lag der junge Mann auf dem Boden, wobei er von einem gerade dazugekommenen Passanten festgehalten wurde, da er trotz seiner sturzbedingten Verletzungen versuchte weiterzufahren. In Anwesenheit der Beamten verhielt sich der Radfahrer von Anfang an unkooperativ. Als der Rettungswagen eintraf, wollte er sich nicht untersuchen lassen, obwohl er augenscheinlich nicht unerheblich verletzt war. Um eine notwendige Untersuchung zu ermöglichen, mussten dem renitenten und verbal aggressiven jungen Mann Handschellen angelegt und auf der Fahrt ins Krankenhaus begleitet werden. Dort beruhigte sich der 16-Jährige wieder und seine Verletzungen konnten versorgt werden. Bei ihm wurde eine Blutalkoholkonzentration von 1,9 Promille festgestellt.

