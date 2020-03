Niefern-Öschelbronn – Auffahrunfall mit drei Beteiligten: Zwei Personen verletzt

Anzeige

Niefern-Öschelbronn (ots) – Am Donnerstagmittag hat sich bei Niefern-Öschelbronn ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen ereignet, bei dem zwei Autofahrer verletzt wurden.

Gegen 12:15 Uhr waren ein 64-jähriger VW-Fahrer, ein 19-jähriger Opelfahrer und eine 22-jährige BMW-Fahrerin auf der Bundesstraße 10 hintereinander in Richtung Pforzheim unterwegs. Als der 64-Jährige und der 19-Jährige verkehrsbedingt stark bremsen mussten, reagierte die 22-Jährige offenbar zu spät und fuhr auf den Opel vor sich auf. In der Folge wurde der Opel dann auf den VW geschoben. Durch den Unfall wurde der Opelfahrer leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch die BMW-Fahrerin verletzte sich leicht, eine sofortige Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 15.000 Euro.

