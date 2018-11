Niefern-Öschelbronn – Businsassin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Anzeige

Niefern-Öschelbronn (ots) – Durch einen verbotswidrigen Fahrstreifenwechsel hat eine 28-jährige Autofahrerin am Mittwochmorgen bei Niefern eine 10-jährige Businsassin leicht verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau die B10 von Enzberg kommend in Fahrtrichtung Pforzheim. Unmittelbar vor der Kreuzung B10/L1125 wechselt sie trotz durchgezogener Linie den Fahrstreifen und prallt dabei gegen den neben ihr fahrenden Bus. Durch den Zusammenstoß stürzte ein im Bus sitzendes 10-jähriges Mädchen und verletzte sich dabei leicht am Kopf. Glücklicherweise blieb es bei einer Beule. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 2500 Euro.

