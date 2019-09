Niefern-Öschelbronn – Eiskühltruhe entwendet und aufgebrochen

Anzeige

Enzkreis (ots) – Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitagabend 23:15 Uhr und Samstagmorgen 06:00 Uhr an einer Tankstelle in der Enzberger Straße eine Eiskühltruhe entwendet und anschließend aufgebrochen.

Die Täter hatten die mobile und mit Speiseeis gefüllte Kühlbox erst vom Tankstellengelände gestohlen und anschließend auf unbekannte Weise zu einem nahegelegenen Parkplatz geschafft. Dort versuchten die Diebe dann augenscheinlich mit Gewalt an den süßen und eisgekühlten Inhalt zu gelangen. Ob es ihnen tatsächlich gelang ihren Hunger zu stillen ist derzeit nicht bekannt – zwar war die Glasscheibe der Kühltruhe zersplittert, jedoch befand sich beim Eintreffen der Polizeibeamten auch noch verschiedenes Speiseeis in der Kühlbox.

