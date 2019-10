Niefern-Öschelbronn – Exhibitionist entblößt sich vor Frau

Anzeige

Niefern-Öschelbronn (ots) – Ein bislang unbekannter Exhibitionist zeigte sich bereits am Donnerstagmorgen einer 32-Jährigen in Niefern-Öschelbronn. Die Frau ging gegen 02.00 Uhr mit ihrem Hund Gassi. In der Karl-Klinik-Straße begegnete sie einem Mann, der sie anschaute und mit heruntergelassener Hose an seinem Glied manipulierte. Zu Hause verständigte die Frau sofort die Polizei, eine Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der Unbekannte war etwa 25 Jahre alt, hellhäutig, ca. 180cm groß, schlank und trug dunkle Kleidung mit einer Baseball-Mütze. Er war mit einem dunklen PKW mit Pforzheimer Kennzeichen, evtl. mit der Buchstabenkombination PF-LV, unterwegs.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter 07041/96930 in Verbindung zu setzen.

Für Opfer von Sexualstraftaten hält die Polizei unter www.polizei-beratung.de wertvolle Tipps und Informationen zur Verfügung.

