15-Jährige in Niefern-Öschelbronn vermisst

Anzeige

Die 15 Jahre alte Michelle Alessi wird seit dem 07. Juli 2019 vermisst. Sie laut Polizei Karlsruhe in einer sozialpädagogischen Einrichtung in Niefern-Öschelbronn untergebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen hält sich die Jugendliche verborgen und ist in der Zwischenzeit mehrfach im Raum Stuttgart, Pforzheim oder Calw gesehen worden.

Zuletzt wurde sie am 13. Oktober 2019 in Stuttgart gesehen. Aufgrund ihres Alters ist eine Gefährdung ihrer Person nicht auszuschließen. Hinweise nimmt hierzu der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

(BNN / ots)