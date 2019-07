Niefern-Öschelbronn- Gasflasche beim Anschließen an Grillen explodiert

Anzeige

Niefern-Öschelbronn (ots) – Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Grill haben zwei Männer am Freitagnachmittag Verbrennungen erlitten. Bewohner eines Hauses in der Bergstraße schlossen gegen 17.15 Uhr eine Gasflasche an den Grill an, die in der Folge explodierte. Die Flammen griffen auf Tisch und Stühle über. Nachbarn eilten zu Hilfe und bekämpften die Flammen mit einem Feuerlöscher. Die beiden Verletzten wurden zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4316421