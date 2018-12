Niefern-Öschelbronn – Jugendlicher stößt 78-Jährigen gegen geparkten Pkw – Sachbeschädigung an Schule geklärt

Anzeige

Enzkreis) Niefern-Öschelbronn (ots) – Ein 16-Jähriger hat am Samstag gegen 20 Uhr auf dem Parkplatz eines in der Carl-Bellmer-Straße in Niefern gelegenen Supermarktes einen 78 Jahre alten Mann umgestoßen. Der Senior fiel daraufhin gegen ein geparktes Auto und trug eine Kopfplatzwunde davon, die im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste. Am Pkw war dabei ein Schaden von geschätzten 700 verursacht worden.

Erste Erhebungen des Polizeireviers Mühlacker haben ergeben, dass ein Jugendlicher mit einer etwa sieben Köpfe zählenden Gruppe Gleichaltriger auf dem Supermarktparkplatz zu Fuß unterwegs war. Als ihm der Senior entgegen kam und im Weg stand, habe er ihn kurzerhand umgestoßen. Anschließend entfernte sich der Täter, ohne sich um den Mann zu kümmern. Einige seiner Begleiter blieben indessen vor Ort, verständigten einen Rettungsdienst und gaben sich als Zeugen zu erkennen.

Bei den weiteren Ermittlungen des Polizeipostens Niefern-Öschelbronn konnte der bereits mehrfach auffällige 16-Jährige ermittelt werden.

In diesem Zusammenhang mit diesen Ermittlungen konnte der Polizeiposten auch den Urheber einer Sachbeschädigung an der Kirnbach-Realschule von vergangenem Freitag ermitteln. Ein Unbekannter hatte dort zwischen 19 Uhr und 22.30 Uhr einen Backstein durch das Fenster des Sekretariats geworfen und einen Schaden von etwa 1.000 Euro angerichtet. Unter dringendem Tatverdacht steht hier ein 17-Jähriger, der gleichfalls schon mehrfach polizeilich auffällig war.

