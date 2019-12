Niefern-Öschelbronn – Mann wehrt sich gegen Gewahrsam und bedroht und beleidigt Polizeibeamte

Anzeige

Niefern-Öschelbronn (ots) – Ein 18-Jähriger hat sich in der Nacht auf Sonntag in Niefern vehement gegen seine Ingewahrsamnahme gewehrt. Er bedrohte und beleidigte dabei die eingesetzten Polizeibeamten.

Vorausgegangen war die Meldung einer Schlägerei auf dem Weihnachtsmarkt in Niefern. Gegen 23.40 Uhr erkannte eine Polizeistreife einen an der Schloßstraße entlang gehenden Mann, der mit der Meldung in Verbindung gebracht werden konnte. Nach Abschluss der Kontrolle wurde dem unter Alkohol stehenden 18-Jährigen ein Platzverweis für den Weihnachtsmarkt ausgesprochen. Darüber erzürnte sich der 18-Jährige derart, dass ihm schließlich die Ingewahrsamnahme zunächst mehrfach angedroht werden musste. Letztendlich musste diese dann auch durchgesetzt werden. Der junge Mann wehrte sich gegen die Griffe der Beamten und stieß einen Polizisten von sich. Außerdem bedrohte er einen Polizeibeamten und beleidigte ihn wiederholt. Bei den Maßnahmen wurde eine Polizistin leicht verletzt. Der 18-Jährige wurde schließlich in die Gewahrsamseinrichtungen des Polizeireviers Mühlacker gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,84 Promille.

