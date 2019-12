Niefern-Öschelbronn – Nach Auffahrunfall über 10 Kilometer Stau auf Autobahn 8

Anzeige

Niefern-Öschelbronn (ots) – Aufgrund vorausfahrender Fahrzeuge auf der Autobahn 8 in Richtung Karlsruhe musste am Dienstagmittag gegen 11.00 Uhr ein 63-Jähriger seinen Lkw bis zum Stillstand abbremsen. Ein 37-jähriger Fahrer eines Sattelzugs aus Slowenien, welcher zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Ost in Richtung Karlsruhe unterwegs war, erkannte dies zu spät und fuhr auf den Lkw auf. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 EUR. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Durch den Unfall wurden die beteiligten Fahrzeuge so beschädigt, dass Betriebsstoffe und Dieselkraftstoff ausliefen. Der Dieselkraftstoff musste abgepumpt und die Fahrbahn gereinigt werden. Der rechte Fahrstreifen sowie die Standspur mussten für Bergungs- und Aufräumarbeiten bis etwa 15.20 Uhr gesperrt werden. Es bildete ein Stau von über zehn Kilometer Länge.

