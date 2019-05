Niefern-Öschelbronn – Navigationsgeräte erbeutet

Anzeige

Niefern-Öschelbronn (ots) – Gezielt auf fest eingebaute VW-Navigationsgeräte hatten es in der Nacht zum Sonntag unbekannte Täter in Niefern abgesehen. In der Zeit von Samstag, 19.00 Uhr, auf Sonntag, 01.15 Uhr, schlugen sie die Seitenscheiben zweier Fahrzeuge ein, aus denen sie erfolgreich die Radio-Navigationsgeräte entwenden konnten. Bei zwei weiteren Fahrzeugen ließen sie aufgrund der aktivierten Alarmanlagen von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Sie waren hierbei in den Straßen Am Feldrand, Am Schießrain, in der Marienstraße und am Lutzenrain tätig. Wer hierbei Beobachtungen gemacht hat, die mit den Diebstählen in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon 07041/9693-0 um seine Meldung beim Polizeirevier Mühlacker gebeten.

