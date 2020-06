Niefern-Öschelbronn – Technischer Defekt löst Fahrzeugbrand auf der Autobahn A8 aus

Anzeige

Niefern-Öschelbronn (ots) – Am Donnerstagnachmittag geriet ein Fahrzeug auf der Autobahn A8 zwischen der Anschlussstelle Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd kurzzeitig in Brand. Die 39-jährige Fahrerin konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer bestand nicht.

Gegen 14:50 Uhr bemerkte die Fahrerin eine Rauchentwicklung im Motorblock ihres neu erworbenen Peugeot, den sie unmittelbar zuvor gekauft hatte. Nachdem sie mangels Standstreifen am rechten Fahrbahnrand angehalten hatte, geriet das gesamte Fahrzeug in Brand. Ein Ersthelfer bekämpfe zunächst mit einem Feuerlöscher die Flammen. Im Anschluss kümmerte sich die Feuerwehr um das Fahrzeug, die den Brand rasch unter Kontrolle bringen konnte. Dennoch brannte das Fahrzeug vollständig aus. Nach den ersten Ermittlungen wurde der Vollbrand durch einen technischen Defekt ausgelöst. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung der Autobahn A 8, war ab 15:15 Uhr der linke Fahrstreifen wieder frei gegeben. Allerdings gab es im Anschluss Verkehrsbehinderungen über mehrere Kilometer.

