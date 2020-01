Niefern-Öschelbronn – Über Terrassentür in Einfamilienhaus eingedrungen

Anzeige

Niefern-Öschelbronn (ots) – Nach ersten Erkenntnissen schlugen unbekannte Täter am Mittwoch, gegen 18.25 Uhr, eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Grünstraße in Niefern mit einem Stein ein, gelangten so ins Haus und entwendeten mit bisherigem Ermittlungsstand einen Siegelring aus Gold.

Die Täter entriegelten durch eine eingeworfene Scheibe die Terrassentür und kamen auf diese Weise in die Wohnräume. Als der 41-jährige Hausbesitzer sein Haus betrat, konnte er noch zwei Stimmen hinter einer verschlossenen Schlafzimmertür vernehmen. Vermutlich gelangten die Einbrecher von dort aus über eine Balkontür wieder nach draußen. Der Wert des entwendeten, goldenen Siegelrings mit blauen Stein beläuft sich auf 500 Euro bis 700 Euro. Trotz des unmittelbaren Einsatzes von mehreren Streifenwagen verlief die sofort eingeleitete Fahndung im Tatortnahbereich ergebnislos.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter 07231/186-4444 zu wenden.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4487752 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4487752