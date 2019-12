Niefern-Öschelbronn – Unbekannter plündert Geldfach an Zigarettenautomat

Anzeige

Enzkreis (ots) – Vermutlich in der Nacht zum Montag hat ein bislang unbekannter Täter an einem Zigarettenautomaten in der Wiernsheimer Bergstraße das Scheinfach aufgebrochen und geplündert.

Der Dieb zerstörte möglicherweise mit Hilfe eines Werkzeuges die Blende des Scheineingabefachs. Im Anschluss entnimmt er den Gelscheinbehälter und das darin befindliche Bargeld. Den aufgebrochenen Geldschacht lässt der Täter zurück. Konkrete Angaben über die Höhe des Diebesgutes könne noch nicht gemacht werden.

Der Polizeiposten Niefern-Öschelbronn ist nun auf der Suche nach Zeugen. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07233 3399 zu melden.

