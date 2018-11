Niefern-Öschelbronn – Unfall auf der A 8 mit drei beteiligten Fahrzeugen

Anzeige

Niefern-Öschelbronn, A8 (ots) – Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person ereignete sich am Montagabend auf der Autobahn 8, Höhe Niefern-Öschelbronn. Nach bisherigen Kenntnissen des Autobahnpolizeireviers Pforzheim befuhr gegen 20.30 Uhr ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer mit etwa 120 Stundenkilometern die mittlere Fahrspur von Pforzheim-Ost in Fahrtrichtung Pforzheim-Süd. In dem Moment, als er vom nachfolgenden Audi das Abblendlicht registrierte, wurde er vom selbigen Pkw am hinteren linken Fahrzeugeck touchiert, so dass der Mercedesfahrer ins Schleudern geriet. Hierbei stieß er mit dem rechts von ihm fahrenden belgischen Sattelzug zusammen, während der unfallverursachende Audi-Fahrer die linksseitige Betongleitwand streifte. Der 49-jährige Fahrer des Audis wurde leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtunfallschaden von geschätzten 40.000 Euro. Gegen 21.45 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig vorbeigeführt, so dass es nur zu einer geringen Staubildung kam.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4127132