Niefern-Öschelbronn – Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Polizeifahrzeugs – drei Verletzte und hoher Sachschaden – Zeugenaufruf

Niefern-Öschelbronn (ots) – Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Polizeifahrzeug des Polizeipräsidiums Pforzheim und einem PKW wurden am Mittwochabend in Niefern-Öschelbronn eine 45-Jährige Frau schwer und die beiden Polizeibeamten im Alter von 37 und 21 Jahren leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 70.000 Euro.

Der 37-Jährige Fahrer des Polizeifahrzeugs vom Polizeirevier Mühlacker war mit seinem Kollegen gegen 22.50 Uhr während einer Einsatzfahrt auf der Bundesstraße B10 von Pforzheim in Richtung Mühlacker unterwegs.

Im Kreuzungsbereich der Bundesstraße B10 und der Hauptstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Daimler-Benz, dessen Fahrerin aus Niefern-Öschelbronn die Kreuzung überquerte und in Richtung Niefern-Vorort unterwegs war.

Durch den Aufprall des Polizeifahrzeugs wurde die 45-Jährige nach rechts abgewiesen und im Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurde durch die Feuerwehr geborgen und schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Lebensgefahr der Frau bestand nicht.

Die beiden Polizeibeamten wurden beim Unfall leicht verletzt und wurden zur Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Polizeifahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 40.000 Euro, am Fahrzeug der Frau in Höhe von 30.000 Euro.

Die freiwillige Feuerwehr Niefern war mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Das DRK war mit drei Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug zur medizinischen Erstversorgung eingesetzt.

Die genaue Unfallursache steht noch nicht fest. Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefon-Nr. 07231-186-3111, zu melden.

