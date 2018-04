Niefern-Öschelbronn -Verkehrsunfallflucht, Die Polizei bittet um Mithilfe

Niefern-Öschelbronn (ots) – Ein Unbekannter streifte am vergangenen Samstag gegen 16:30 Uhr mit seinem Klein-Lkw in der Nieferner Waldstraße zwei am Straßenrand parkende Pkws, beschädigte diese und flüchtete vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen beobachteten die Tat und konnten das Fahrzeug und den Fahrer wie folgt beschreiben: Es handelte sich um einen Klein-Lkw mit weißer Plane auf welchem drei schwarze Flecken oder Tropfen aufgemalt waren. An dem Fahrzeug war ein polnisches Kfz-Kennzeichen, beginnend mit „WU-“ angebracht. Der Lkw wurde von einem männlichen Fahrer, ca. 25 Jahre alt, mit blonden Haaren und stämmiger Figur, gelenkt. Laut Zeugen befanden sich keine weiteren Personen im Fahrzeug. Wer die Tat beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird unter Telefon (07041) 9693-0 um seine Meldung beim Polizeirevier Mühlacker gebeten.

