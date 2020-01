Niefern-Öschelbronn – Versuchter Wohnungseinbruch

Anzeige

Niefern (ots) – Mit einem Stein versuchte sich am Dienstagabend ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in Niefern zu verschaffen. Gegen 19.30 Uhr betrat der Unbekannte das in der Nelkenstraße gelegene Anwesen. Nachdem die Scheibe im Hausflur lautstark zu Bruch ging, schalteten die Hausbewohner das Licht an. Dies dürfte den Einbrecher von seinem weiteren Vorhaben abgehalten haben, der unverrichteter Dinge und ohne Beute unerkannt die Flucht ergriff. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet diese bitte beim Polizeirevier Mühlacker unter Telefon: 07041/9693-0.

