Niefern-Öschelbronn: Zwei Verletzte nach Unfall zwischen Pkw und Fußgängern

Am Freitag, gegen 17.35 Uhr ereignete sich auf der Hauptstraße, in der Ortsmitte von Niefern, ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw und zweier Fußgänger. Der 32-jährige Pkw-Lenker befuhr die Hauptstraße und übersah in der Folge zwei 19 und 83 Jahre alte Fußgänger, die die Fahrbahn von links nach rechts überqueren wollten.

Hierbei wurden die beiden Passanten von dem Fahrzeug erfasst. Während sich der 83-jährige schwere Verletzungen zuzog, kam der 19-jährige mit leichten Verletzungen davon. An dem Pkw entstand geringer Sachschaden. Der Schwerverletzte wurde in einem Krankenhaus stationär untergebracht.

Hinweise gesucht

Das Verkehrskommissariat Pforzheim bittet Zeugen sich unter der Rufnummer Telefon 07231/1864100 zu melden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4118217