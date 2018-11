Nordrach – Beharrlich ohne ´Pappe´ unterwegs

Anzeige

Nordrach (ots) – Das in den kommenden Wochen anstehende Procedere der Justizbehörden dürfte einem 25-Jährigen bestens bekannt sein. Der Mittzwanziger wurde am frühen Montagabend zum wiederholten Male ohne Führerschein am Steuer seines Wagens ertappt. Im Zuge einer Kontrolle der Beamten des Polizeireviers Haslach ergab sich zudem der Verdacht, dass der uneinsichtige und den Polizisten bestens bekannte Chauffeur seinen Daewoo unter dem Einfluss von Cannabis über die Straße ´Ernsbach´ gesteuert hatte. Nach Auswertung einer erhobenen Blutprobe droht neben einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auch Ungemach wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

