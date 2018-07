Nordrach – Irreparabler Pkw

Nordrach (ots) – Mehrere Anrufer meldeten der Polizei, dass ein Mann am Dienstagvormittag in der Talstraße ein augenscheinlich nicht verkehrssicheres Auto in Betrieb setzen möchte. Auf entsprechende Hinweise der Passanten hätte er uneinsichtig reagiert und seine Fahrt angetreten. Die Ordnungshüter führten infolgedessen eine Durchfahrtskontrolle auf der K 5354 durch und konnten den Mittsiebziger kurz vor 10 Uhr einer genaueren Überprüfung unterziehen. Der Pkw war in der Tat nicht verkehrssicher und nach Einschätzung eines Kfz-Meisters irreparabel. Die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach nahmen das Kennzeichen sowie den Fahrzeugschein in Verwahrung, um eine Außerverkehrssetzung zu veranlassen.

