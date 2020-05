Nordrach – Vandalismus im Umfeld der Schule, Zeugen gesucht

Anzeige

Nordrach (ots) – Ein oder mehrere Unbekannte haben zwischen Montagabend und Dienstagmorgen im näheren Umfeld der Grundschule in der Straße „Im Dorf“ ihr Unwesen getrieben. Unter anderem wurde erfolglos versucht, die Schiebetür eines dortigen Lebensmittelladens aufzuhebeln. Weiterhin wurde an einer Bushaltestelle ein Mülleimer sowie auf dem schulischen Parkplatz ein Audi A3 beschädigt. Am Dorfbach, unweit des Anwesens Nummer 22, wurden Blumen und Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen. Der hierbei angerichtete Sachschaden ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Laut vorliegenden Hinweisen sollen sich zwischen 22 Uhr und 23 Uhr mehrere Jugendliche im Bereich der Schule aufgehalten haben. Ob diese mit den verübten Straftaten in Verbindung stehen, ist bislang unklar. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07835 547490 an die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach.

