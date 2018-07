Nordrach, Zell am Harmersbach, Hornberg – Mehrere Einbrüche im hinteren Kinzigtal

Nordrach, Zell am Harmersbach, Hornberg (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Haslach hatten über das Wochenende alle Hände voll zu tun. In der Nacht auf Samstag wurden den Ordnungshütern insgesamt vier Einbrüche zur Anzeige gebracht. In einem Hotel „Im Dorf“ und einer Rehaklinik in der Straße „Kolonie“ in Nordrach sowie einem Gasthof in der Jahnstraße in Zell am Harmersbach gelangten die unbekannten Besucher jeweils über eine aufgehebelte Zugangstür in das entsprechende Anwesen. Unisono galt das Interesse der Langfinger dem darin vorgefundenen Bargeld und Tabakwaren. Hierbei wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Von den Einbrechern und der Beute fehlt seither jede Spur. In einem Hotel in Hornberg-Reichenbach hatten es die Eindringlinge auf dort aufgestellte Geldspielautomaten abgesehen. Sie sind nach Spurenlage über ein Fenster der Gaststätte eingestiegen und haben die Geldspielautomaten aufgebrochen. Der Sach- und Diebstahlschaden kann in allen Fällen noch nicht detailliert beziffert werden. Die Spurensicherung erfolgte von den Spezialisten der Kriminaltechnik. Ob die Einbrüche miteinander in Verbindung stehen, wird geprüft. Die Ermittlungen hierzu dauern an und werden von den Beamten der Polizeiposten Zell am Harmersbach und Wolfach geführt.

