Nordrach – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Anzeige

Nordrach (ots) – Ein 26 Jahre alter VW-Polo-Fahrer wurde am Sonntagnachmittag bei einem Unfall leicht verletzt. Das Fahrzeug des Mannes wurde gegen 16.45 Uhr in der Kreisstraße von einem entgegenkommenden dunkelgrünen Pkw gestreift. Dabei wurden die Außenspiegel beider Autos abgerissen. Ohne sich um das Malheur zu kümmern, suchte der noch unbekannte Fahrer anschließend das Weite. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Nummer 07832 97592-0 in Verbindung zu setzten.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4410041