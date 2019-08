Nußbach – Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Anzeige

Nußbach (ots) – Ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer mit Wohnanhänger war am Sonntagmittag um 15:30 Uhr auf der Nesselrieder Straße unterwegs. Als der Mann in die Straße `Am Sperrain` abbog, soll er mit dem Anhänger den Wagen einer ordnungsgemäß entgegenkommende 72-jährige Renault-Fahrerin gestreift haben. Ob das Fahrzeug der Frau bei dem Streifvorgang noch in Bewegung war, ist aufgrund unterschiedlicher Angaben noch unklar. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von circa 4.500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Achern unter der Telefonnummer 07841/7066-0 in Verbindung zu setzten.

