Oberderdingen – Ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall

Karlsruhe (ots) – Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 5000 Euro waren am Montag gegen 13:30 Uhr die Bilanz eines Auffahrunfalls bei Oberderdingen. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer befuhr von Oberderdingen kommend die Auffahrt zur Bundesstraße 293 und wollte nach rechts in Richtung Heilbronn abbiegen. Als er an der Haltelinie verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr ihm ein 56-jähriger Autofahrer vermutlich aus Unachtsamkeit auf. Durch den Aufprall zog sich der 22-Jährige leichte Verletzungen zu, weshalb er sich im Anschluss an die Unfallaufnahme in ärztliche Behandlung begab.

