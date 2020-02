Oberderdingen – Einbruch in Tankstelle

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag bis Mittwoch, kurz nach zwei Uhr in eine Tankstelle in Oberderdingen-Flehingen eingebrochen. Der oder die Täter warfen die elektronische Schiebetüre mit einem Stein ein, anschließend begaben sie sich zielgerichtet hinter die Theke im Verkaufsraum und entwendeten mehrere Stangen Zigaretten. Der Wert des Stehlgutes wurde in einer ersten Schätzung auf mehrere Tausend Euro beziffert.

Das Polizeirevier Bretten ist nun auf der Suche nach Zeugen. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07252 50460 zu melden.

Larissa Scholl, Pressestelle

