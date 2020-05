Oberderdingen – Gescheiterter Versuch einen Pick-Up mit defekter Batterie zu starten

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Beim Versuch seinen Pick-Up ins Laufen zu bringen zog sich ein 81-jähriger Mann am Donnerstag gegen 14:00 Uhr im Gewann Walters-Kehl in Oberderdingen schwere Verletzungen zu.

Da die Batterie des Fahrzeugs offenbar nicht anspringen wollte, entschied sich der Mann dazu dem Mitsubishi eine Starthilfe zu geben. Er schob den Pick-Up ein Gefälle hinunter und brachte ihn so zum Rollen. Allerdings gelang es dem 81-Jährigen nicht mehr in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Er hielt sich an der Tür fest, fiel dann jedoch auf den Asphalt zu Boden. Sein Fahrzeug rollte im Anschluss führerlos über eine Weide in gegenüberliegende Weinberge. Erst auf einem angrenzenden Wiesengrundstück kam der Pick-Up schließlich zum Stehen.

Passanten wurden auf den noch immer am Boden liegenden Mann aufmerksam und verständigten einen Rettungsdienst. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Zudem wurden ein paar Befestigungen und Rebstöcke beschädigt.

Christina Krenz, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4597740 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4597740