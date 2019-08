Oberderdingen- Motorradfahrer kollidiert mit Reh

Anzeige

Oberderdingen (ots) – Ein 36-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochmorgen mit einem Reh zusammengeprallt. Er war gegen 5.45 Uhr von Sternenfels in Richtung Oberderdingen unterwegs, als das Reh plötzlich die Fahrbahn überquerte. Beim Sturz wurde der Mann schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Reh wurde tödlich verletzt.

