Oberderdingen – Motorradfahrer nach Auffahrunfall verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 18-Jähriger verletzte sich nach einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 1103. Der 18-Jährige fuhr gegen 18.00 Uhr mit seinem Motorrad hinter einem gleichaltrigen Motorradfahrer von Oberderdingen in Richtung Bretten. Am Kreisverkehr Großvillar bremste der Vorausfahrende ab. Der 18-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr dem Motorrad auf. Bei dem anschließenden Sturz verletzte sich der junge Mann. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

