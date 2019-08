Oberderdingen – Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 7.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagvormittag auf der Kreuzgartenallee. Ein 86-jähriger Pkw-Fahrer war gegen 10.30 Uhr auf der Höhenburgstraße in Richtung Kreuzgartenallee unterwegs. Da er der Meinung war sich noch eine Straße vor der Kreuzung zu befinden, fuhr er ohne anzuhalten auf die vorfahrtsberechtigte Kreuzung. Hier prallte er gegen die linke Seite eines Sattelzuges. Der 86-Jährige und seine 81-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde abgeschleppt. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren musste die Fahrbahn gereinigt werden.

