Oberharmersbach – Eingebrochen

Oberharmersbach (ots) – Einem bislang unbekannten Einbrecher ist es im Verlauf des Donnerstags gelungen, aus einem Anwesen in der Straße ‚Spielbruck‘ Bargeld, Münzen und Devisen zu erbeuten. Der Ganove ist zwischen 13:45 Uhr und 22 Uhr durch eine aufgebrochene Tür in das Haus gelangt und hat nahezu in allen Räumlichkeiten die Schränke durchwühlt. An der gut gesicherten Tür ist ein Schaden von etwa 2.500 Euro entstanden. Durch die Spurensicherung von Kriminaltechnikern hoffen die Beamten des Polizeireviers Haslach, dem Eindringling auf die Schliche zu kommen.

