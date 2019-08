Oberharmersbach – Große Menge Altreifen im Wald entsorgt, Zeugen gesucht

Anzeige

Weil ein Unbekannter am vergangenen Wochenende widerrechtlich Altreifen in einem Waldgebiet abgelagert hat, haben die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach die Ermittlungen aufgenommen und hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zwischen vergangenem Freitag und Sonntag hatte der Unbekannte 13 große Altreifen samt Felgen auf einen Waldweg im Gewann Fichtenäckerle (nahe der L 94, zwischen Ortsende Oberharmersbach in Richtung Passhöhe Löcherwasen) abgeladen. Hierzu muss ein Lastwagen oder entsprechend ähnliches Fahrzeug verwendet worden sein. Teile der Reifen fielen dabei in die Böschung und einen Bach, der Rest blieb auf dem Waldweg liegen. Zeugen die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder ein entsprechend mit Altreifen beladenen Fahrzeug gesehen haben, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07835 54749-0 an die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach.

