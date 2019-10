Oberharmersbach – Irrfahrt

Anzeige

Oberharmersbach (ots) – Weil eine Autofahrerin eine Baustelle umfahren wollte, musste sie nach einer Irrfahrt durch den Wald über Notruf die Hilfe der Polizei in Anspruch nehmen. Die 49-Jährige war gegen 19 Uhr von Oberharmersbach kommend in Richtung Berghaupten unterwegs. Da die L 94 jedoch aufgrund einer Baustelle voll gesperrt war, versuchte die Peugeot-Fahrerin über den Brandenkopf auszuweichen. Nach einer längeren Irrfahrt stoppte sie schließlich ihr Fahrzeug und wählte den Polizei-Notruf. Die Beamten des Polizeireviers Haslach konnten die aufgelöste Dame wenig später antreffen und, wie es aus dem Protokoll zu entnehmen war, `zurück in die Zivilisation´ geleiten.

